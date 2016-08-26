〈中部〉8旬嬤同班同學 回國小憶童年

2016-08-26

〔記者張軒哲、李忠憲／台中報導〕老同學好久不見！沙鹿八旬獨居王卓玉釵與陳玉昭是國小同班同學，兩人住得近，但近年行動不便，已多年未碰面。華山創世基金會廿五日安排兩人重返沙鹿國小上課，回憶童年往事，場面溫馨。

八十歲王卓玉釵的丈夫與長子往生，因行動不便，需使用電動代步車，除了去關懷據點領便當吃外，很少外出。她與陳玉昭是國小五年級同班同學，陳玉昭未婚無家人，因連續二次車禍意外後就鮮少外出，獨居的兩人雖然住得近，卻因行動受限，很少見面。

兩名阿嬤同為華山創世基金會服務的長輩，基金會昨日安排兩位阿嬤及其他長輩回到沙鹿國小，重溫國小上課情景。基金會人員充當老師，帶領長輩以說故事方式，回憶數十年前的童年生活。王卓玉釵說：「小學上課到一半，常擔心被飛彈打到。」陳玉昭說，老同學住得近，以後會多連絡，互相照應。

基金會義工帶領長輩們上音樂課，教唱發音，一同練唱「思慕的人」。王卓玉釵聽到歌詞「我心內思慕的人，你怎樣離開阮的身邊」，想起已往生的老伴及兒子，紅了眼眶，現場有笑有淚，個個都回到小學生般單純、快樂。

另外，為慶祝即將到來的祖父母節，華山創世基金會豐原天使站昨日結合天使站十二週年慶，舉辦第六屆的「祖孫手作ＤＩＹ」活動，邀請廿五位獨居長輩及廿五位小朋友，在豐原情人谷休閒農場一起製作窯烤披薩等。小朋友們更熱情喊阿公、阿嬤好，並幫忙搥背，十分窩心。