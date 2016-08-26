〈中部〉東平路施工 台74線東平樂業匝道封閉

2016-08-26

〔記者陳建志／太平報導〕市府建設局昨天起一連三天，進行東平路全長約一．八六公里的路平專案施工，昨天已經開始封路進行刨鋪作業，為避免東平路匝道口到東平路七七七巷口的作業影響下匝道車輛，該路段特別改在夜間施工，台七十四線東平、樂業路匝道也將配合從今天晚上七點起封閉十二小時，請民眾提前從太平、振興路匝道下，或者往北在太原路匝道下高架道路。

市府建設局表示，為讓民眾有更舒適、平坦的用路環境，已陸續完成太平區中山路從東平路至大興路段、祥順路、宜昌路、興隆路等路段的路平工程，昨天起一連三天，進行太平重要聯外道路的東平路「路平專案」，將從中興東路往西到台七十四線東平路匝道口，進行全長一．八六公里的刨鋪作業。

市府建設局第四工務大隊大隊長廖文偉表示，昨天已經開始從中興東路口往台七十四線快速道路方向施工，主要採日間施工；不過東平路匝道口到東平路七七七巷口的路段，施工時將影響下匝道車流，為降低對交通影響，決定採夜間施工，東平、樂業路匝道並將配合從今天（廿六日）晚上七點到隔天上午七點封閉施工。

市府建設局提醒用路人，可提早於前一個匝道「太平路、振興路匝道口」下，或至下一個匝道「太原路匝道」下，避免行程受影響；至於平面道路，施工期間採「半半施工」方式，建議民眾可改道中山路或溪洲路避免塞車。