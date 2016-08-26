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〈中部〉栗林火車站前土地徵收 地主抗議

2016-08-26

指價格偏低 將循法律途徑解決

〔記者歐素美／台中報導〕市府配合鐵路高架化規劃開闢潭子區栗林火車站前廿米道路，辦理土地徵收，多位地主質疑市府未依土地徵收條例規定的時間查估土地市價，也未與地主實際協議價格，徵收價格偏低，昨向市議員蕭隆澤陳情及懸掛白布條抗議；地政局表示，市府是依內政部訂定的「土地徵收補償市價查估辦法」辦理，六十一名地主有廿六人提出異議，將循法律途徑解決。

市府辦理栗林車站道路工程，將徵收豐原區合作段及潭子區栗林段等六十一筆土地，面積共○．八公頃多。

林姓、呂姓及魏姓地主表示，他們在栗林火車站前分別有三百、一百八十及一百六十坪土地不等，依土地徵收條例第卅條規定，被徵收土地應依徵收公告期滿次日起算第十五天內的當期市價補償，栗林車站道路工程是一○四年十二月十五日公告期滿，市府卻採用一○三年一到九月的地價查估，違反規定。

林姓地主並指出，市府雖依程序召開協議價購會議，但並未當場與地主進行實質的土地議價，只要求地主可提出異議，依法律途徑解決，當地緊鄰住宅區，一○四年實價登錄為每坪廿二萬元，但市府徵收價格卻僅每坪近十六萬元偏低，很不合理；蕭隆澤議員也說，市府口口聲聲依市價徵收，但實際徵收價格卻是市價打六折或七折，根本是「欺騙社會」。

地政局：依內政部補救辦法辦理

地政局地用科長陳應欽表示，內政部根據土地徵收條例訂有「土地徵收補償市價查估辦法」，規定市府提道路開闢計畫需於前一年查估地價，所以採用一○三年地價查估，但該工程於一○四年後半年才公告，內政部訂有補救辦法，可依變動幅度加計，市府也依法辦理。

陳應欽說，栗林車站道路工程徵收的土地屬道路用地，但地主所提每坪廿二萬元的土地為住宅用地，且因涉及親友之間等特殊買賣，不被採用，地政局才找出地價條件一致的地價辦理查估，經地評會通過才辦理徵收作業。

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  • 栗林車站道路工程被徵收地主不滿市府查估的地價偏低，損及地主權益，向市議員蕭隆澤陳情。（記者歐素美攝）

    栗林車站道路工程被徵收地主不滿市府查估的地價偏低，損及地主權益，向市議員蕭隆澤陳情。（記者歐素美攝）

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