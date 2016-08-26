〈中部〉鐵路台中高架化 交通部完成一階通車履勘
〔記者黃鐘山／台中報導〕鐵路台中高架化確定分兩階段通車，第一階段將由五處既有車站切換高架行駛，交通部目前已完成通車履勘，並提出廿八項改善事項。台中市府廿五日說，將配合中央改善履勘小組提出的改善事項，在確保乘客便利與順暢下，於年底前完成高架化切換配套。
提出廿八項改善事項
交通部邀集學者專家組成的履勘小組分為土建、機電及營運三組，目前已完成鐵路台中高架化履勘作業，履勘委員事後提出廿八項改善事項，其中十項必須於通車前完成改善，台中車站東站臨停接送交通內部化處理，以及大慶車站出入口周邊車輛禁停調整等，需由市府配合辦理。
現有五處鐵路車站將在第一階段先通車行駛，考量第一階段通車後，各處站內仍有部分工程施作中，接駁動線易有變動，市長林佳龍指示市府交通局妥善因應，在市民搭車方便前提下，配合交通部鐵工局、台鐵局共同研擬各站周邊交通動線規劃及配套。
交通局指出，六月起即由交通局長王義川率隊，著手與鐵工局、台鐵局會勘研商，陸續提出增闢跨軌直捷便道、加寬人行通道及加設雨遮設施、進出動線分流、公車、計程車、汽機車臨停區調整、部分停車場先行開放使用、增設路邊停車位及路外臨時停車場等多項具體改善措施，目前均持續執行中。
年底前可望完成高架化配套
王義川表示，各車站除切換高架行駛，還需兼顧第二階段通車需求施工，內外交通動線都會再有變動，尤其台中站每日進出旅客量高達五萬餘人次，且周邊交通動線複雜，履勘委員憂心東站臨停接送車輛恐衝擊周邊交通，特別提出內部化處理改善建議。
隨著通車日逼近，王義川強調，交通局會持續與鐵工局、台鐵局研議改善措施，希望整體配套能無縫接軌，在今年底前順利完成高架化切換配套，提供旅客便捷安全的乘車環境。
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