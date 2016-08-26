〈中部〉男遭鈍器重擊亡 同住友人涉重嫌
〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮蜈蚣里五十九歲張姓男子，昨天清晨被發現陳屍客廳，頭部遭鐵製鈍器重擊致死，與死者同住的六十二歲巫姓男子衣褲沾染血跡，涉有重嫌，雖矢口否認，警方仍依殺人罪嫌移送，死者親友及鄰居指稱，巫男一年多前採茶時跌倒骨折，生活陷入困境，張男好心收留，如今慘遭殺身之禍，實在不值。
警方調查，昨天上午七時許民眾報案，指埔里九芎路民宅發生命案，五十九歲張姓屋主張姓陳屍客廳木椅，頭、臉滿是鮮血，死狀淒慘，檢警封鎖現場採證、相驗，死者前額凹陷粉碎性骨折，失血過多死亡，依血液噴濺牆壁的高度，研判應為榔頭等平整鐵製鈍器，且死者頭部嚴重變形，至少被重擊4次以上，凶嫌手段凶殘，但現場找不到凶器，研判遭凶嫌藏匿或丟棄。
命案現場無明顯打鬥痕跡，研判死者酒後熟睡時遭毒手，應是熟人所為，現場留有許多血腳印，由客廳、浴室一路通到與死者同住的六十二歲巫姓男子房間，發現巫男滿身酒味還在呼呼大睡，衣褲沾染噴濺的血跡，鼻樑有傷痕，認為涉嫌重大，將人帶回偵訊。
巫男的酒測值高達一．三七，偵訊時說詞反覆，先稱前天晚間兩人並未碰面，又說對案發前的記憶模糊，也辯稱與死者感情好，至於衣褲血跡及鼻樑傷勢則是自己跌倒所留，檢警已採集衣褲血跡化驗。
警方調查，死者已離婚十七年，個性隨和，喜歡喝酒，但缺點是黃湯下肚後性格大變，容易口出穢言罵人，酒後與巫男發生口角爭執是常事。
親友及鄰居也表示，死者與巫男同住蜈蚣里，一年多前未婚的巫男採茶時跌倒骨折，無法工作，目前仍得靠柺杖助行，付不出每月三千元房租，死者特別讓他借住家中，前陣子死者賣地，也對巫男不定時接濟，未料對方竟恩將仇報。
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