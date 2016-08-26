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〈中部〉黑板樹遭斷頭 冒新枝芽又被剪

2016-08-26

〔記者佟振國／埔里報導〕埔里鎮南安路十一株黑板樹，今年三月遭鎮公所大幅修剪斷頭，歷經五個月斷枝陸續冒出新芽，卻又遭人剪除，鎮代何惠娟昨痛批分明要置樹於死，要求公所依毀損公物徹查。

埔里鎮公所計劃移植南安路路樹，引發正反面意見，公所決定原地保留，但今年三月間路旁柳樹突然斷裂倒伏，幸未殃及路過人車，公所決定在雨季前修剪路樹，路旁的十一株黑板樹則全數斷頭，只剩下主幹。

鎮代何惠娟昨天召開記者會表示，黑板樹遭過度修剪，五個月來陸續發出新芽，卻遭人用檳榔剪全部剪掉，擺明就是不讓黑板樹活下去，公所口口聲聲說南安路行道樹是公有，卻能任人修剪，偷剪新芽的行為已涉及毀損公物，公所應嚴加徹查與防範。

愛樹人士也強調，有林試所退休人員能將黑板樹適度修剪矮化修飾，樹幹及枝葉宛如一朵大香菇，大約需時三年，矮化的黑板樹減少強風吹拂斷裂危險，也有造型與遮陽功能，一舉三得。

公所農經課指出，針對不明人士破壞黑板樹，公所並不知情，會依法查辦，未來也會加強巡視，至於黑板樹去留問題或是另有規劃利用，還要再研議。

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  • 埔里鎮南安路10餘株黑板樹3月遭斷頭，5個月來新長出的枝芽又遭人惡意剪掉，似乎不想讓樹存活。（記者佟振國攝）

    埔里鎮南安路10餘株黑板樹3月遭斷頭，5個月來新長出的枝芽又遭人惡意剪掉，似乎不想讓樹存活。（記者佟振國攝）

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