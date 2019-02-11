《愛肝加油站》自體免疫性肝炎 需適時服藥治療

2019-02-11

文／許金川

Q：我本身沒有B肝或C肝，5年前公司體檢，發現肝指數有輕微升高，但腹部超音波並沒發現異狀。可是今年體檢完我立刻收到通知，說我的肝臟比較粗糙，肝指數仍然不正常，建議我趕快到肝膽科就醫。

看診抽血後，醫師說我是自體免疫性肝炎，要我服藥治療。我很猶豫是否用藥，畢竟肝臟已經出問題了，再用藥會不會反而增加肝臟的負擔呢？

A：肝指數升高、肝臟比較粗糙，有很多原因，在台灣最常見的就是慢性B型及C型肝炎，但是如果確定沒有B、C型肝炎病毒感染，也排除脂肪肝、藥物性肝炎或酒精性肝炎的可能性，可是肝指數又持續偏高，此時就會懷疑是否為自體免疫性肝炎了。

由於自體免疫性肝炎並無典型症狀，因此很多人都是抽血發現肝指數異常，或是超音波檢查發現肝臟有粗糙，甚至已經肝硬化了，後續再經由抽血檢測特殊的自體免疫抗體、甚至肝臟穿刺，最後才診斷為自體免疫性肝炎。

所謂自體免疫性肝炎是人體的免疫系統去攻擊自身的肝細胞，引起肝細胞壞死、肝指數升高，長期下來容易形成肝纖維化，甚至肝硬化。治療上會使用免疫調節劑去抑制人體的免疫系統，避免肝細胞持續受到攻擊，讓肝炎不要再進展下去，避免肝纖維化或肝硬化。

此外，自體免疫性肝炎的患者也可能合併有其他器官的問題，例如自體免疫的甲狀腺炎、類風溼性關節炎或潰瘍性大腸炎等，因此，若您已經確診為自體免疫性肝炎，最好要適時接受藥物治療，才能減緩肝臟及其他器官的發炎反應，以除後患。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。

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