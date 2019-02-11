耳鳴聽到心跳聲 小心「歐氏管」作怪

2019-02-11

文／王拔群

耳鳴是耳鼻喉科醫師常遇到的病人主訴，搏動性耳鳴是耳鳴當中比較特殊的一種，也就是病患會聽到自己心跳的聲音。

聲音從耳朵傳到內耳會經過耳道的空氣，將空氣的音波（空氣波）能量直接傳達到內耳，因此理論上，一般人不會聽到自己的心跳或血流的聲音。

搏動性耳鳴最常見的一種是因歐氏管功能障礙所引起的。歐式管是連接鼻腔與中耳腔的通道，本來也是一條空氣的管道來維持中耳內部的壓力，但是有些病人因為鼻子過敏或鼻炎的關係，耳咽管內部的黏膜腫脹而彼此接觸，因為固體與液體的傳導聲音比空氣來得快，因此病人可以聽到自己心搏的聲音，此為搏動性耳鳴最常見的原因。

有些病人的內頸靜脈高度比較接近耳蝸，或者是在中耳底部有靜脈血管瘤，也都會造成搏動性耳鳴；頸部靜脈回流的問題，或者是大腦內部動靜脈的畸形，也會造成搏動性耳鳴，但是這些血管型造成的搏動性耳鳴畢竟是少數。

一般耳鼻喉科醫師都會按照鑑別診斷的優先順序來幫病人判斷，以評估出搏動性耳鳴的正確原因而加以治療。如果是因為歐式管所引起的搏動性耳鳴，則會治療過敏與鼻炎，當鼻部症狀有改善後，搏動性耳鳴的症狀也會有所緩解。

（作者為國泰綜合醫院耳鼻喉科主任級主治醫師）

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