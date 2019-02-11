收假日順暢 國五提早解除高乘載

2019-02-11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕九天春節連假結束，昨收假四國道路況順暢，幾乎未出現紅色路段（時速低於四十公里），高速公路局甚至提前在下午五點解除國五高乘載管制。高公局表示，今年春節假期長達九天，國道雙向車流量創歷史新高，但壅塞時段和往年相比沒有增加。

今年春節假期前八日平均車流量約一一七百萬車公里，初三雙向車流量一四○．四百萬車公里最高，比去年初三增加三百萬車公里，增幅甚大。

有民眾抱怨大年初三到初五國五北上車潮仍塞滿滿，高公局表示，春節本就是車流量最大時候，初三往年都是出遊時機，初四、初五上工，因此苗栗、新竹、彰化等北上路段今年同樣壅塞，只能透過管制措施填補離峰時段，無法降低總車流量。但初三及九天假期的交通量預測值都在正負三％以內，壅塞路段也都在公布範圍內。

昨也是桃機在春節假期裡面航班和旅客量最多的一天，出入境客機共六六七架次、旅客約十六萬三一二八人，創下桃機單日旅客運量新紀錄。但除華航機師罷工事件導致華航十五架次取消，桃機疏運狀況及航班起降秩序良好。

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