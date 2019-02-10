鹿耳門天后宮跋四季籤：今年行事小心為上

2019-02-10

〔記者王俊忠、顏宏駿、周彥妤／綜合報導〕台南市安南區鹿耳門天后宮於大年初五向媽祖祈求擲筊「跋四季籤」，歷時二十分鐘擲出春、夏、秋、冬四籤，除夏季是上上籤外，其他三季都是中下籤。解籤專家提醒大家，今年時勢千變萬化，行事要小心為上，整體運勢算是中下。

負責解籤的民俗專家林森澤說，己亥金豬年的春、秋、冬這三季籤的運勢差不多，屬於中下籤，媽祖提醒各界民眾行事要小心、凡事謹慎，夏籤則是上上籤，籤詩提到「平生富貴成祿位、君家門戶定光輝」，各界做生意、投資都能得到好結果。

香火鼎盛的彰化縣清水岩寺每逢初五抽國運籤，昨天上午十點依循往例抽籤，由主委蕭秀梅抽「國運籤」，獲得「戊辰籤」，首擲就獲聖杯，詩句「君爾寬心且自由，門庭清吉家無憂，財寶自然終吉利，凡事無傷不用求」。

寺方由委員蕭惠仁解籤，他說，這是「還算不錯」的籤，意謂原本你就平安、清吉，凡事不用強求，只要和諧、團結，老天爺都會應許你的追求，所以你也不用人為去強求，是你的終究是你的。

初五開工迎財神，股票族相傳靈驗的台北市松山霞海城隍廟，照例發放招財錢母，再現排隊人龍。排第一的彭先生，家住苗栗連四年搶得頭香，初四早上就來排隊。另外，廟方今年抽出的「台灣經濟財運籤」為「中吉籤」，籤詩指示只要守孝道、盡忠信，福祿自然來，也不會受禍患所侵。

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