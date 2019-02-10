收假囉 估今國道仍有5地雷路段

2019-02-10

〔記者吳亮儀、張議晨、王錦義／綜合報導〕農曆年假尾聲，北返車潮湧現，其中國道五號昨天中午十二點前就湧入逾兩萬一千輛車次，比初三、初四還多；今天是連續假期最後一天，高公局預估國道有五處路段易車多壅塞，提醒用路人注意。

依據高公局坪林行控中心統計，初四零點至中午十一點，北返車流就逾一萬九千輛次，但初五同期車流則已超過兩萬一千輛次，車流比初三、初四兩天還多，昨車潮也塞至深夜才稍微緩解。

國道五號昨午前車流 比初三、初四還多

高公局預判今日壅塞路段將出現在國道一號北上西螺─埔鹽系統、新竹系統─竹北，國道三號北上關西─大溪、霧峰系統─霧峰，國道五號北上頭城─坪林路段，建議北上用路人儘量在上午十點前出發。

另外國道五號北返時，建議白天時段可改走台九線從坪林進入國道五號，避開壅塞路段繼續北行。

今天仍會有交通管制，包括下午兩點到晚間九點，國道五號蘇澳至頭城北上高乘載管制，單一費率、深夜零點到凌晨五點暫停收費、國道三號「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費、開放路肩等。

另外，公路總局也預估，如台九線蘇花公路、台九線南迴公路、台一線水底寮路段等，可能出現局部壅塞或車多情形。

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