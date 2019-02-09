今國道車潮仍多 建議中午前出發

2019-02-09

〔記者吳亮儀、張議晨、鄭淑婷／綜合報導〕春節連續假期尾聲，高速公路局預估今天（初五）仍有出遊和返程民眾使用國道，也提醒用路人注意國道有多處路段容易壅塞。

高公局提醒避開易壅塞路段

高公局提醒，今天容易壅塞路段主要為國道一號北上西螺─埔鹽系統、南屯─后里、新竹系統─竹北、銅鑼─頭屋，國道三號北上關西─大溪、大山─香山、竹山─霧峰，國道五號北上宜蘭─坪林、國道六號西向舊正─霧峰系統等路段，建議北上用路人儘量在早上十點前出發，或改駛替代道路。

國道五號特別容易壅塞，昨天國道五號北上出現北返車潮，昨早九點過後開始回堵，雪隧宜蘭端入口一度回堵逾七公里；高公局預估，今天北上車潮仍是高峰；至於蘇花公路昨下午起湧現北返車潮，預估今車潮仍多，公路總局建議民眾若想避開塞車，可選在中午前出發。

今天相關疏導措施包括全日封閉國道一號虎尾及埔鹽系統北上入口、國道三號竹南、烏日北上及名間雙向入口；下午兩點到晚間九點國道五號蘇澳至頭城北上高乘載管制；單一費率、深夜零時到五時暫停收費、國道三號「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費、開放路肩。

另外，無國道地區主要幹道也將出現車潮，如台九線蘇花公路往蘇澳、台九線南迴公路往枋寮、台一線水底寮路段往屏東等，以上路段公路總局已規劃疏運措施。

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