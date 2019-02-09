費玉清告別巡演開跑 捐兩千萬做公益

2019-02-09

〔記者陳慧玲／台北報導〕六十四歲的歌壇長青唱將費玉清，去年九月底宣布將在今年完成巡演後從歌壇引退，昨天大年初四，費玉清的告別演唱會在台北小巨蛋起跑，首次在台上吐露真實心情，他說：「真的放下這支麥克風，我會很徬徨，寂寞的日子等著我。」他也宣布將捐出新台幣兩千萬元幫助公益團體。

費玉清以「原鄉人」當開場曲，開唱前先談到：「今天還是大年初四，我跟大家拜年，祝福大家佳節愉快。這是我巡迴演唱會的第一場，也是我這麼多年來，在台灣的第一七二場演出，在台灣唱這麼多年的歌，將近四十多年，今晚的演出不太一樣，心裡有說不出來的滋味，好像時間越來越緊迫。」

唱到晚安曲 費玉清淚流滿面

昨晚唱到大家最熟悉的「晚安曲」，費玉清突然淚流滿面，讓全場上萬歌迷情緒跟著感傷起來。唱完他說：「謝謝大家這麼多年對我的厚愛，謝謝大家。」但顯然心情還是激動，他對觀眾說：「我先下去整理一下情緒。」於是先下台，隔了好一陣子才再登台，並說歌迷的掌聲太催淚。

費玉清在台北小巨蛋和高雄巨蛋將舉行八場告別演唱會門票皆秒殺，票房推估二．六四億元。經紀人透露，希望告別巡演最終場能回台灣舉行。

費玉清

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