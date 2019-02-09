領發財金 屏東都城隍廟喜洋洋

2019-02-09

〔記者羅欣貞、王錦義、蔡文居／綜合報導〕大年初四接財神，各地廟宇紛紛發放發財金錢母或舉行喜迎財神慶典，屏東都城隍廟昨天就準備一萬份發財金錢母，吸引民眾大排長龍領取，十分搶手，充滿濃濃喜氣。

屏東都城隍廟每年都發放發財金，受到民眾熱烈歡迎，近年更擴大舉辦，發財金增加到一萬份，上午九點起發放，有民眾凌晨就來排隊，排隊人龍沿著屏東火車站附近的街角，繞了一大圈，綿延好幾公里。

在發放發財金前，廟方安排了現在最流行的財神舞，吸引民眾開心觀賞，歡喜迎財神。發放時間一到，主委王家銘、屏東縣長潘孟安、屏東市長林恊松、立委鍾佳濱、蘇震清等人一起發發財金給民眾，前六位排隊民眾還獲得廟方的加碼禮。

李姓網拍業者連續兩年來領發財金，他排隊一個多小時，領到發財金非常開心，祈求新的一年順利發財。

而花蓮縣吉安鄉金財神寶殿，也依循往例舉行喜迎財神盛大慶典，吸引上千民眾趁著迎神的日子，湧入金財神廟拜神祈福，廟方準備了千份錢母，讓香客求好運，祈求一年財源廣進大發利市。

廟方從兩百公尺外路口就布置鞭炮長龍，由扮成財神爺的人員、三太子人偶領軍，一路大步向前進廟門，不少民眾搶著摸財神爺手中的金元寶及金幣，拿到紅蛋及錢母紅包的吳小姐開心說，「每年都來迎財神，真有好運降臨賺到錢，心誠則靈啦！」

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