鎮瀾宮國運籤 連四年中籤

2019-02-08

〔記者張軒哲、詹士弘／綜合報導〕大年初四，台中市大甲鎮瀾宮依慣例在子時（國曆七日深夜十一時至八日凌晨一時）迎神日抽出人口籤、即俗稱「國運籤」，今年標題是「田英飛入蜘蛛網」，內容為「陽世作事未知同，雲遮月色正矇矓，心中意欲前途去，只恐前途未運通」，廟方解讀為「中籤」。

中部大廟鎮瀾宮前三年國運籤皆抽到中籤。多年受邀擔任鎮瀾宮解籤人的台灣省陽宅教育協會理事長周建男指出，今年這支籤是中籤，今年是活水經濟年，高低起伏速度快，各業界要發揮智慧整合。

至於台灣冬季今年暖冬，農業較無災情，鎮瀾宮豬年「雨水」、「早冬」、「允冬」分別為中下籤、上籤跟上籤。由於雨水籤擲筊次數較多，最後仍抽到中下籤，顏清標說，大甲媽祖是雨水媽祖，農民免驚啦，媽祖會帶來雨水。

北港武德宮警示雨水多

台灣財神祖廟雲林北港武德宮則扶鸞出國運籤詩，警示今年雨水多恐會傷農，兩岸關係緊張，但是神明會保佑。

武德宮主委林安樂指出，今年國運籤詩中多次有提到雨水多的警示，包括「春風化雨化甘霖」、「江浪滾滾納門戶」，最後兩句「香澤花潤春庭雨．水漬輕搖擺夷度」水更是多到可以划舟。且與以往籤詩格式比較，最後兩句也是多出來的，警示性更高，雨水恐怕會過多。

此外，「天鼎薪傳萬年火．官靈聖尊護國基．武榜登科舉歡騰．財象日新太平歲．神威戍禦保疆台」，意味兩岸關係恐有緊張狀況，需要神靈聖尊出面護國，保衛疆域台灣，但還是可以保平安。

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