漆藝大滿貫 彭坤炎再奪日大獎

2019-02-08

〔駐日特派員林翠儀／東京七日報導〕漆藝大師彭坤炎七日獲頒代表日本漆藝最高峰的大獎「農林水產大臣賞」。由日本漆工協會主辦的「漆之美展」已邁入第二十六屆，彭坤炎從一九九七年第五屆開始受邀參展，他不但是第一個獲獎的外國人，二十二年來更已拿下五個獎項，這次以新作品「潮音」拿下農林水產大臣賞，等於集滿漆之美展前三名的大獎，可說是「大滿貫」。

漆之美展的前三名獎項依序為農林水產大臣賞、文部科學大臣賞、林野廳長官賞。這次漆之美展除了彭坤炎獲得最大獎外，台灣漆藝家張森洋也以作品「次元」獲得獎勵賞，駐日代表謝長廷特別送來花籃祝賀。

漆器雖源自中國、有七千年歷史，但日本非常重視漆器及漆藝的保存和發展。尤其日本皇室與漆器關係深遠，可追溯到平安時期，以往漆工協會總裁由皇室成員擔任，漆之美展都在明治神宮舉辦，外國人能打入如此具有日本傳統的漆展，十分不易。

一九五八年出生於新竹市的彭坤炎，十四歲開始在紅木家具行當學徒，從生漆塗裝開始學習，後來自己當老闆承包日本訂單，但八○年代後期因中國削價競爭，台灣紅木家具外移，彭坤炎面臨經營困境，在日本朋友的鼓勵下轉型創作漆藝。

自學堆漆技法 將工藝提升至純藝術

無師自通的彭坤炎查考許多中文古籍和日本漆藝書籍，自學「堆漆」技法；一般的漆器是以木頭或布料等做為胚體，在上方塗抹生漆，彭坤炎不使用任何胚體，直接以生漆堆疊，由於要等待漆乾，每天僅能以一公分的進度不斷地堆積，一件作品往往需六至十個月以上才能完成。選擇困難且少人使用的「堆漆」技法，彭坤炎說這是自我挑戰，希望將堆漆由「工藝」提升至「純藝術」的地位。

可能是這種「龜毛」的精神很像日本人，近年他每次到日本交流時，日本年邁的漆藝大師搶著傳授他技藝，完全把他當做自家人。

獲獎作品潮音 表現出新竹夕照海景

彭坤炎獲獎作品「潮音」，希望表現新竹的海景。「潮音」呈橢圓形狀，上端猶如海浪的浪頭，凹深處以多層色漆經研磨呈現出海洋繽紛的色彩，造型主要施以金屬色箔作多層次處理，如傍晚夕陽照映浪潮拍擊發出聲響的光景。

彭坤炎表示，日本還有包括「日本美術展覽會」等大型美術展，他希望繼續以漆藝增加台日文化交流。

彭坤炎小檔案

台灣漆藝大師彭坤炎和家人。（記者林翠儀攝）

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