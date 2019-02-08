騎士合歡山凍僵 員警送熱湯暖心暖胃

2019-02-08

〔記者花孟璟／花蓮報導〕翁姓熱血騎士獨自一人騎車挑戰合歡山，但他中午才從花蓮出發，下午騎上山區已起霧，高海拔山區在冬天傍晚夜間低溫僅約五度，還沒上合歡山已「冷到雙手已快轉不動油門」！入夜只好前往合歡派出所求助，警員端出熱騰騰的羊肉爐，助翁男重新「熱機」。

花蓮新城警分局合歡派出所海拔二三七四公尺，是全國最高派出所，巡佐阮漢魁說，這兩天平地氣溫約廿多度，但合歡山區仍在雪季勤務期間，中午也只有十一度，下午以後溫度降到五、六度，經常有機車騎士挑戰橫貫中橫卻因此失溫受凍，跑到派出所求救。

翁男說，他下午騎到台八線一四二．二公里新白陽就開始起霧，霧雨打在身上，到一二二公里的金馬隧道已全身濕透，冷到雙手凍僵、雙手凍到麻木，幾乎無法轉動機車油門。

警員看到又有「熱血騎士」上山失溫，立刻搬出毛巾、電熱扇讓他擦乾身體及順便烘乾頭髮，還端出隔夜的羊肉爐煮成的熱湯，以及熱炒高麗菜、荷包蛋、紅燒雞，滿滿的熱量讓翁男身體暖和起來。

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