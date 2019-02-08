初四北返 國道估下午最塞

2019-02-08

〔記者吳柏軒、江志雄、張聰秋、張軒哲、林欣漢、丁偉杰／綜合報導〕昨大年初三因全台多晴天，返家、出遊車潮湧現，國道多處壅塞，車流更可望創一百四十百萬車公里數紀錄，各地風景區則是人潮不斷。今日初四，高公局預估將以北返車潮為主，總計今日的車公里數也會達平日的一．六倍。

初三好天氣 多處車潮人潮滿滿

高速公路局表示，昨截至下午五時，已達九十五．七百萬車公里（所有車流駕駛的公里數加總），預估昨日一天將可破一百四十百萬車公里。車潮導致多處壅塞，如國道五號雪山隧道宜蘭端昨下午三時的車陣一度綿延九公里，最慢車速僅十五公里。中部白天南下路段埔鹽系統到北斗間時速也只有廿到四十公里，國道宛如大型停車場，考驗駕駛人耐心。

各地名勝、景點人潮則是一波波。台中港三井outlet人車爆棚，連男廁都大排長龍。新北野柳女王頭、九份老街更是摩肩接踵。

國一國三國五 下午高乘載管制

今日初四車流亦恐不少，高公局預估壅塞時段在下午，車公里數將上看一百三十六百萬車公里，是平日的一．六倍，將針對重點路段實施高乘載管制、入口匝道封閉等，且初四零時到五時暫停收費，全日實施單一費率，國道三號「新竹系統至燕巢系統」採通行費率八折收費等。

公路總局提醒，今將延續出遊旅次，各地觀光景點的部分路段仍將塞車，如新北市淡水路段、南投縣清境農場及合歡山路段等，已協請警方指揮引導，蘇花公路往蘇澳方向及南迴公路往枋寮方向等，也恐在今下午遇尖峰車潮。

人車多、意外難免。嘉義有名婦人昨天機車「破輪」卡平交道，眼見火車已至，她趕緊丟車離開，機車卻擦撞台鐵一七○次列車，人雖幸運保命，但恐吃公共危險罪。

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