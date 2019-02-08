鋒面來襲 北部、東北部濕冷到開工

2019-02-08

〔記者吳柏軒／台北報導〕大年初三白天各地晴朗如夏天，不少地區氣溫衝破攝氏卅度。但昨晚鋒面來襲，各地入夜溫度驟降，今日初四受東北季風影響，白天低溫可到十五度，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨。另日夜溫差大，如屏東地區就相差十三度，外出須注意保暖。

白天低溫下探15度 外出注意保暖

氣象局更說，春節連假的天氣變化速度快且冷暖交替頻繁，九日到十一日（初五到初七）全台將受東北季風影響，北部及東北部偏涼，恐一路濕冷到開工；中南部及花東則仍有廿四到廿九度高溫。北部及東北部要等到十二日（初八）東北季風減弱，氣溫才會回暖。

昨各地晴時多雲，不少地區氣溫衝破攝氏卅度，更有測站突破二月高溫紀錄；在台中的梧棲站紀錄到卅．二度，更是設站四十二年新紀錄，新屋站也測到廿九．一度，新竹站測到卅．一度也是設站以來二月的第二高溫紀錄。氣象局分析與昨天吹南風加上太陽照射有關。

昨晚起受到鋒面通過及東北季風增強，氣溫開始驟降，今日初四各地開始多雲，北部、東半部地區及馬祖有局部短暫雨，但日夜溫差大，如中部低溫十五度、高溫廿七度，且屏東地區低溫十七度、高溫卅度，溫差差了十三度之多，提醒外出須保暖。

高屏位下風 空品仍為橘色提醒

環保署則預報，今受到東北季風、局部短暫雨等影響，北部至雲嘉南空品區的空氣品質將好轉，如北部、宜蘭、花東空品區可達「良好」等級；竹苗、中部、雲嘉南空品區及離島地區則為「普通」等級；但因高屏空品區位在下風處，風速較弱，擴散條件較差，仍設為「橘色提醒」等級，對敏感族群如老人、小孩、氣喘病患等恐造成不健康影響。

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