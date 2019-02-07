遠航故障停飛 149人遊日「泡湯」

2019-02-07

〔記者簡惠茹、姚介修／綜合報導〕一百四十九名旅客等待已久的春節假期日本旅遊昨「泡湯」，遠東航空日本秋田包機團昨因機械故障臨時取消，導致旅客抱怨連連，遠東航空全額退費也給予旅客補償金。

昨天上午遠東航空班機FE8632秋田包機團，原定上午八點二十分起飛前往日本秋田，但是旅客遲遲未等到登機廣播，直到下午二點十分才接到遠東航空通知班機取消，旅客不滿旅程泡湯，憤而投訴媒體，由於台灣飛往日本班機取消，連帶在日本秋田的一百四十一名旅客，也無法順利返台，需延後至今日回台。

遠航全額退費補償乘客

遠東航空說明，FE8632班機有一百四十九名乘客準備搭機前往日本，但是起飛前，維修人員發現飛機機械故障、訊號異常，需要時間檢修，後來考慮到飛安問題，也不想給予維修人員過大時間壓力，並以旅客安全為優先，所以決定取消班機。遠航昨天下午與所有旅客談妥補償事宜，也全額完成退費，得到補償的旅客也都簽下切結書。

桃園機場昨天起降客機七百一十九架次（含加班機八十架次），旅客運量出入境及轉機共計十三萬六千多人次，傍晚入境外國籍旅客偏多，但大致順暢。

3天查獲5件違規肉品

農委會主委陳吉仲昨天前往台中清泉崗國際機場視察邊境檢疫業務，陳吉仲指出，請大家落實執行各項查驗作為，務必阻絕疫情於境外。防檢局表示，台中清泉崗國際機場對所有入境旅客的託運及手提行李，已全面以Ｘ光機執行檢查，並輔以檢疫犬和人力協助，以達滴水不漏的目標。

防檢局指出，從連假第一天到大年初一共三天，計有五件違規攜帶非洲豬瘟疫區豬肉品來台的案例，全部來自中國，分別在基隆港、高雄小港機場和台中機場開罰，僅一人繳清罰款後入境，其他四人都因沒有繳款遭拒絕入境。

馬祖昨濃霧取消8航班

昨天晚間馬祖南、北竿因濃霧影響飛機無法起降，民航局表示，共取消八個航班，包含台北往南竿四班、台中往南竿一班、台北往北竿三班，導致松山機場滯留二○八名旅客、南竿往本島滯留二八一名旅客，北竿往本島滯留一五三名旅客，航港局指出，昨天晚上九點半加開台馬輪，由南竿開往基隆夜航船班，協助疏運南竿、北竿機場滯留旅客。

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