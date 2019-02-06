刮18張中15 新婚夫還中百萬

2019-02-06

〔記者林國賢、李容萍、陳鳳麗／綜合報導〕財神爺眷顧！豬年首張二千萬刮刮樂頭彩於雲林縣麥寮鄉開出，中獎的是一名年約四十歲女性，刮出頭獎時相當淡定，還請店員幫忙確定。桃園市一名廿八歲新婚夫小年夜小試身手，買下一本「二千萬超級紅包」，結果一本十八張狂中十五張，更幸運的是，還刮中一百萬！

豬年首張二千萬刮刮樂 麥寮開出

麥寮鄉八八八彩券行員工表示，中獎女性是在三日上午十點左右到店裡買彩券，剛開始購買五百元刮刮樂，陸續都有中獎，就建議她趁手氣還不錯，試試二千元刮刮樂。

剛開始該名顧客都有中獎，也繼續拗下去，到了購買第八張時，就中了二千萬頭獎，剛開始還以為自己眼花了，請店員幫忙確認，中獎時店內顧客很多，中獎女性與店員都不敢聲張；店員說，中獎者說這二天都睡不著，原來是要中大獎的徵兆，很高興。

俗諺「娶某前，生子後」運氣最好，此話不假。桃園市一名廿八歲新婚夫小年夜到桃園區「鴻福鑫彩券行」小試身手，並買下一本「二千萬超級紅包」，結果一本十八張狂中十五張，更幸運的是，還刮中一百萬！

竹山紫南宮發錢母 人龍排七公里

全國聞名的南投縣竹山鎮紫南宮，大年初一發放錢母，排隊人潮綿延七公里，估計有七、八萬人，勇奪第一的是來自基隆的十一歲男孩蔡良鍇，他和父母第六年來排錢母，希望獲得金元寶，但只抽中金色錢母，主委莊秋安加碼代替「伯公仔」送他二千元紅包，他還分一半給排在他們後面的一家人，愛心贏得讚佩。

今年最大獎兩錢金元寶，被來自嘉義的六十二歲林姓婦人抽到，她興奮直稱「今年一定會很順利很幸運！」

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