大樂透2.17億 雲林1人獨得

2019-02-06

〔記者張慧雯／台北報導〕大年初一天氣晴朗、彩券行是生意興隆，雲林縣近來中獎運勢旺到最高點，繼二月三日雲林麥寮「八八八彩券行」刮出兩千萬刮刮樂大獎後，昨晚大樂透頭獎也落腳雲林斗六「聯發彩券行」，一人獨得中獎金額高達二．一七億元。

台彩過年期間推出「兩千萬超級紅包」活動，共有三個兩千萬元、五個兩百萬元加賓士車、三百個一百萬元，截至昨日止已刮出一個兩千萬元頭獎、一個兩百萬加賓士車、三十五個一百萬元；第一個兩千萬元得主就落腳雲林麥寮八八八彩券行，同日還開出百萬刮刮樂！

昨日開獎的第一○八○○○○一四期大樂透開出「13、18、30、34、45、49與特別號33」，頭獎金額二．一七億元於雲林縣斗六的聯發彩券行開出；台彩預估大樂透下期（初二）銷售金額為三．五億元，頭獎金額為保證一億元。

昨日大樂透春節大紅包則開出三十七組，總中獎注數為五十一注，其中二十七組為單注中獎、八組為兩注均分、一組三注均分、一組五注均分；活動至今累計開出一百五十四組，未達三百六十組；今日將繼續加開九個獎號，對中其中六個號碼就中「春節大紅包」。

此外，昨日開獎的今彩五三九第一○八○○○○三一期，開出「07、09、11、15、26」五個中獎號碼，也是一人獨得八百萬元獎金；詳細派彩公告仍需以台彩官網公布為主。

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