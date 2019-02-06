抽完整筒60支籤 南鯤鯓未出國運籤

2019-02-06

〔記者楊金城／台南報導〕破天荒，有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，昨天上午十一點循例依古禮在農曆春節大年初一抽國運籤，籤筒內六十支籤都抽完，竟均未獲得三聖杯，國運籤博沒杯，創廟三百五十八年首見六十支甲子籤竟未出籤，未出國運籤的「無字天書」，信眾議論紛紛。

創廟358年來首見

南鯤鯓廟抽國運籤一向神準，十分受注目，二○一五年抽中籤首「武則天坐天」的國運籤，預言將出女總統，更是轟動全國。今年第九年（豬年）在年初一抽國運籤，因前兩年已連抽下籤，之前籤詩也被人惡意變造「假籤詩」，造成廟方困擾，今年南鯤鯓廟董事會決定只抽不解籤，由各方各自解讀豬年國運籤。

但沒想到昨上午十一點開始擲筊抽國運籤後，抽籤官侯賢遜一支一支從籤筒中抽出籤支，再由擲筊官董事長王連興擲筊，卻都博沒杯，有的擲出「陰杯」，有的只有一個笑杯、聖杯，觀眾驚呼不已，目不轉睛盯著落下的筊杯，有幾次連續二聖杯時，一度鼓掌歡呼、加油，但第三杯又沒允筊，嘆息聲連連。

眼看籤筒內籤支愈來愈少，南鯤鯓廟總幹事侯賢遜臉色沉重。花了四十分鐘，來到最後一支「乙丑籤」，侯賢遜還特別慎重的向五府千歲稟報這是最後一支了，請五王允准，但王連興「最後一博」，還是擲筊只得二聖杯，未三連杯，留下惋惜聲。王連興博沒杯，當場向五王高喊「王爺，歹勢」。

廟方︰無字天書各自解讀

侯賢遜說，一般擲筊最多抽十三支就會博得三聖杯抽中，但昨天是南鯤鯓代天府創廟三五八年有史以來第一次六十支籤都未三聖杯抽中，對豬年國家運勢、民生預測，五王一定有所啟示，無示籤首像是「無字天書」，就讓各方各自解讀。

民俗專家︰行善自求多福

民俗專家廖大乙說，南鯤鯓廟博沒杯，未出國運籤，有可能是「天機不可洩漏」，大家應多做善事，自求多福。

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