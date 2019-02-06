初二回娘家 車潮壅塞天氣回暖

2019-02-06

〔記者鄭瑋奇、游明金、林惠琴／綜合報導〕今天是大年初二回娘家的日子，交通部高速公路局預估會是春節九天連假中，國道南下車流量最大的一天，上午將有六處重點壅塞路段，行駛時間會是平常的三倍至五倍，預估全日交通量達一百三十六百萬車公里，是平日的一．六倍左右。

國道南下車流量大

高公局表示，預計上午八點起，南下重點壅塞路段包含國一楊梅︱新竹系統、彰化系統︱埔鹽系統；國三三鶯︱關西、茄苳︱西濱、烏日︱霧峰；國五南港系統︱坪林等。

上午有6處重點壅塞路段

今日上午七點至中午十二點，國五南下南港系統︱坪林同樣實施高乘載管制，建議南下民眾下午兩點之後再出發；此外，全日封閉國一平鎮系統、埔鹽系統南下入口。

至於省道，公路總局預估鄰近風景區路段會出現壅塞，包含台三線苗栗大湖地區、台十四及台十四甲線清境農場與合歡山、台十八線阿里山、台二十一線日月潭、台二十六線墾丁等，部分路段已規劃替代道路，民眾可多利用。

國五塞到蘇花改 建議改走台二線

另外，公路總局四區工程處交控中心主任陳國正說，蘇花改去年二月五日通車以來屆滿一年，昨天大年初一車流量約一萬四千輛次，創下第二高輛次的紀錄，僅次於去年清明節連假首日的一萬七千輛次，建議開車族下國五後，若發現台九線到蘇花改塞車，可改走台二線到蘇花改入口；另可改走省道台九丁線（舊蘇花公路）南下，速度較快也可分散車流。

各地高溫達29度 清晨低溫約16度

在天氣方面，中央氣象局預報員陳建安表示，今日東北季風稍微減弱，氣溫回升，整體天氣穩定，預估各地高溫約二十五至二十九度，今明兩天是春節連假全台最適合出遊的日子，只是清晨低溫下探約十六至十九度，日夜溫差大，建議採取洋蔥式穿衣法，裡面可選擇較薄的長袖或短袖衣物，再搭配外套，方便穿脫。

陳建安提醒，在清晨、夜晚的西半部，以及金門、馬祖等地，容易有局部霧或低雲影響能見度，民眾則要注意行車安全。

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