肇事判拘5天 創量刑最輕紀錄

2019-02-05

〔記者鮑建信、陳文嬋／綜合報導〕高市李姓運將開車與王姓老翁駕駛小貨車擦撞，導致王翁手指受輕傷，被地院依業務過失傷害罪，從輕判處拘役五天，檢方認為李否認犯行又未和解上訴，高雄高分院審酌他罹患思覺失調疾病，並領有重度殘障等理由，判決上訴駁回並定讞，創下車禍肇事量刑最輕紀錄。

思覺失調又重殘 獲法官輕判

一○五年十月八日，五十一歲李姓司機駕駛計程車，疏於注意路口設有「慢」字標誌，未依指示減速慢行，反而逕自直行。當時王姓老翁駕駛自小客貨車，也依路口「停」字標誌停車再開，逕行左轉，兩車發生擦撞，導致王翁左手中指挫傷，李留在現場接受警方調查。

李姓被告辯稱沒有違規，是王開門撞他，案發後王並跟警察說沒有受傷，否認犯行。

高雄地院調查，據交通單位鑑定報告，兩造均有過失，李符合自首要件，因王翁有受傷提告，依業務過失傷害罪，判處拘役五日，如易科罰金為五千元。

被告於案發時並無行為能力喪失或明顯減弱情形，認定有罪，但審酌其自首，又罹患聽力障礙及思覺失調疾病的特殊身心狀況，因此維持原判決。

高雄監理所表示，計程車司機雖罹患聽覺障礙及思覺失調症，但聽障只要經矯正、思覺失調症經醫師證明不影響駕駛，仍可以持有職業小型車駕照上路。

監理所說，職業駕照每三年體檢、審驗，六十歲以上每年體檢、審驗，避免考上後才罹病，經查患有精神疾病致不能處理日常事務者，或明顯傷害他人或自己之虞者，或有傷害行為者，不可考照。

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