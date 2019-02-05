雪霸火燒山 3公頃成焦土

2019-02-05

〔記者張瑞楨、張勳騰／綜合報導〕雪霸國家公園三六九山莊上方步道近七．八公里處，前（三）日深夜十一時許發生山林火災，動用直升機載水滅火，於昨天下午三時許控制火勢，共燃燒約十五小時，延燒面積估計約三公頃，山莊幸運未被祝融吞噬，起火原因尚不明，全案已移交給保七總隊查緝起火原因。

三六九山莊上方步道起火

東勢林管處指出，前天深夜的起火地點，位於海拔高度三千兩百公尺的雪霸公園三六九山莊上方步道，現場植被是箭竹林，火勢波及部分杉木林，火災發生後，當晚山莊有二十三位山友及雪霸志工，立刻投入滅火工作，卻因氣候乾燥無法控制火勢。

火勢延燒15小時原因不明

昨天趁著天候尚佳，林務局東勢林管處協調空中勤務總隊派遣直升機，先載運八名國家森林救火隊員投入火場，又載水空運投水兩次，昨天下午三時控制火勢，山莊未被波及。

雪霸國家公園管理處副處長鄭瑞昌指出，昨早二十三位山友平安下山，目前起火原因尚不明，全案已移請保七總隊查緝偵辦，也持續監測是否復燃，雪山主東峰線暫時停止入園。

三六九山莊周圍山區每隔數年，會發生大小不一的山林火警，二○一四年山莊後方的箭竹叢發生火警，林務人員與消防人員抵達山莊時，住宿的三十名登山客竟「全部跑光光」，東勢林管處趕緊協調直升機載水滅火，焚燒面積○．二公頃，林管處懷疑是山友焚燒垃圾引燃火勢，另於二○一四年，簡姓登山客在箭竹叢如廁，焚燒排泄物引發火災，燒光八公頃林地；二○○八年吳姓登山客滑倒骨折，陳姓隊友放狼煙卻引發大火，燒了一天一夜，前天的火警是十一年來第四起。

鄭瑞昌說，三六九山莊目前缺水，上山務必自行背水上山，相關開放入山訊息可上臉書「雪霸國家公園登山資訊分享站」。

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