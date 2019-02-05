本土登革熱 高雄爆今年全國首例

2019-02-05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市爆發今年全國首例本土型登革熱確定病例，這是三十年來僅見發生於疫情中斷後的二月份，由於高市今年境外移入確定病例比去年同期暴增三倍，又面臨七十二年來最溫暖的一月，不排除是境外移入次波傳染所致，社區另有境外移入高度疑似病例，市府昨擴大疫調、消毒五百公尺，嚴防疫情擴大蔓延。

病例住前鎮區興邦里

高市今年有六例登革熱境外移入確定病例，比去年同期暴增三倍，其中興邦里上個月才發生高市首位境外移入確定病例，不料前天深夜又爆發今年全國首例本土登革熱確定病例，是住在當地一位二十多歲的彩券行女員工。

潛伏期曾至小港區順苓里

高市疾管處表示，女子住在前鎮區興邦里，於瑞祥里的彩券行工作，經疫調活動發現，除了住家與工作地點外，她在潛伏期曾至小港區順苓里，支援其他彩券行兩天，過去未曾罹患過登革熱，二月一日出現症狀，前天確診。

值得一提的是，興邦里去年未發生登革熱疫情，今年卻爆發兩個確定病例，且相距僅一百四十三公尺，確診病毒型別同為第二型，是否為境外移入次波傳染，才導致本土病例發生，仍待疾管署基因比對釐清。

疾管處指出，過去登革熱疫情都是夏天為主，去年首例發生在七月，今年是七十二年來最溫暖的一月，加上境外移入確定病例暴增，受到環境、氣候等因素影響，才會罕見二月初就爆發疫情，比過去提早五個月發生，成為防疫重要警訊。

鄰近鎮昌里 疾管處擴大疫調採檢

值得注意的是，前鎮區鎮昌里一月底才傳出境外移入登革熱高度疑似病例，與這次本土確定病例的居住地興邦里，相距僅一百九十五公尺，興邦里兩例與鎮昌里一例高度疑似病例，三例有地緣關係風險，疾管處昨天擴大疫調採檢、環境消毒達五百公尺，一連兩天共查獲三處孳生源，並依傳染病防治法舉發。

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