16年念完國中到碩士 65歲中配還想攻讀博士

2019-02-04

記者林良哲／專題報導

對六十五歲的范群珍來說，讀書求學是一輩子的事！

來自中國江西省的范群珍，廿多年前與台灣籍的丈夫羅四維結婚，原是希望來台灣打工，可以賺錢供應獨生女兒讀書，沒想到法律規定外配不能工作，後來丈夫拿出部分退休俸，幫忙她的女兒就學。在無後顧之憂下，范群珍想起就讀初中時遇上中國文化大革命，失去升學機會，她想要找回「失去」的時光。

二○○二年，范群珍開始上學。她說，台中市的育英國中有收夜校生，讓失學民眾能夠讀書，她獲得丈夫支持後，以三年的時間取得國中學歷，然後又到台中家商夜間部就讀，畢業後參加大學聯考，考上了僑光科大。在求學過程中，她憑著堅持與自信心，突破重重難關、考上大學。

就讀大學時期，范群珍發現丈夫保存一本《民國三十九年一月台中市江西同鄉會會員通訊錄》。原來，丈夫與政府一同撤退，在台的江西人組成「同鄉會」，同鄉們持續維持聯誼，迄今仍保有會館；隨後，她又得知台中市政府曾留存一批江西省政府遷台文獻，轉交國史館台灣文獻館保存。

范群珍取得大學學歷後，又考上逢甲大學歷史與文物研究所，以《台中市江西同鄉會成立前後大事初探》為論文題目獲得錄取，成為全班最「老」的學生。她每天準時上課，從來沒有缺席，為完成碩士論文，她勤跑台中市政府翻攝文件，在去年六月間完成論文寫作。

范群珍說，從國中到研究所畢業，前後她花了十六年的光陰，尤其在碩士論文寫作階段，不但要找資料、拜訪同鄉，更要打字建檔，論文的寫作格式更讓她吃足苦頭，她每天帶一台筆記型電腦到學校圖書館寫作，遇上不懂之處，就找一旁的年輕同學詢問，終於完成論文。

取得碩士學位後，范群珍還想攻讀博士，因此報名英文補習班。她說，人就是要活到老、學到老，況且她還不老，希望自己在二年內提升英文程度，應付未來博士班課程。

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