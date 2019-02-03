腳暖身就暖 中醫暖經足浴抗寒冬

2019-02-03

文／陳麗蓮

近來天氣多變化，有時東北季風一來、氣溫驟降，有時冷到骨子裡直打哆嗦，上班族打電腦時手指不聽使喚，工作效率低下；家中長輩的膝關節也冷痛、導致坐立不安，或是睡覺睡到一半小腿抽筋、疼痛不已；還有學生一早起床離開被子，噴嚏連連、鼻水齊發，不到中午無法停止，上課時腦袋昏昏沉沉，注意力完全無法集中，影響學業成績。

以上症狀都是因為經絡受到寒邪入侵，中醫理論有言「寒為陰邪、易傷陽氣」、「寒性凝滯、收引」，身體正面、外側的經絡皆屬陽經，例如：頭頸腰腿後側的膀胱經、頭頸軀幹下肢外側的膽經、肩肘關節、掌指關節的大腸經、小腸經與三焦經；膝、踝關節的胃經。

這些陽經分布的筋骨肌肉，都是寒邪最首先侵襲的部位，容易凝滯造成氣血堵塞，收縮造成肌肉痙攣，易出現腰背痠僵麻痺、肩腿冷痛抽筋等症狀。

清朝外治法祖師在《理論駢文》寫到「臨臥濯足，三陰皆起於足，指寒又從足心入，濯之所以溫陰，而卻寒也。」除了寒邪愛侵襲陽經之外，足部也分佈了血液循環豐富三陰經絡，泡腳不但可以溫養足部的三陽三陰經，更可從源頭阻斷寒氣，讓氣血串聯十二經絡，向上溫煦全身至頭面部，最後由百會驅逐殘餘的寒氣，便可解決前述惱人的症狀了。

體寒者可加量泡澡

宋代文人蘇東坡曾說：「熱浴足法，其效初不甚覺，但積累百餘日，功用不可量，比之服藥，其效百倍。」又在詩中寫道「它人勸我洗足眠，倒床不復聞鐘鼓。」由此可知，每日睡前泡腳有延年益壽之效。

建議冬天泡腳時可加入一些中藥材，如川芎、獨活、乾薑等，能夠活血、祛風、暖身，將中藥材包起放入1000CC水中，大火煮沸轉小火續煮20分鐘後，將藥湯連同藥包倒入冷水盆中，調整溫度後浸泡，若是體寒者，亦可加2-3倍量用作泡澡，都可收不錯的保健功效。

（作者為恩主公醫院中醫部針傷科主任）

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