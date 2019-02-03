3少1多原則 慢性病友年菜健康吃

2019-02-03

文／吳宜真

歲末年終春節假期即將到來，親朋好友齊聚一堂，其中當然免不了吃吃喝喝，團圓的年夜飯要怎麼吃才不會造成負擔呢？

過年飲食除了六大類食物均衡攝取外，烹調應掌握少油、少鹽、少糖的原則，並且多吃膳食纖維；慢性病患應遵循營養師給予的飲食建議。

高血壓患者須留意避免臘肉類食品、醬料、滷製食品、火鍋、湯品等加工食品，避免攝取過多鹽分導致血壓居高不下。烹調減少調味料，以天然辛香料，如：蔥、薑、蒜、胡椒等做調味。

少油少鹽少糖 多吃膳食纖維

糖尿病患者須注意主食類攝取分量，在年菜中，許多象徵吉祥的菜色都是主食類，如：元寶（水餃）、象徵「好彩頭」的蘿蔔糕、「年年高昇」的年糕、芋粿、湯圓等都是澱粉，避免勾芡食物、精緻零食、點心、糖果，並與蛋白質食物（豆魚蛋肉）做搭配，增加蔬菜攝取。

腎臟病患者須注意蛋白質攝取分量及鈉、磷、鉀的攝取限制，避免攝取湯品、茶、咖啡、高鉀水果，蔬菜先汆燙再烹調，以減少鉀的攝取。避免食用加工食品及減少堅果類、肉乾、巧克力等，減少磷的攝取。

心血管疾病患者儘量避免攝取含膽固醇高及富含飽和脂肪的食物，例如：內臟類、蟹黃、烏魚子等，減少零食、加工食品的攝取。

痛風患者須避免高油、高糖食物，減少酒精攝取，尤其是啤酒，避免食用湯品。建議將須限制的飲食先用碗盛好，避免過量食用。同時別忘了水分攝取、適度的運動及按時服藥。

（作者為林口長庚紀念醫院營養治療科營養師）

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