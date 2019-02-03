《健康聚寶盆》年節送禮孝親慎選 護眼保健食品 非吃越多越好

2019-02-03

文／林純如

75歲莊阿嬤雖患有「三高」，但自主性強，仍能獨自打理生活。農曆年節將近，考量到阿嬤視力不佳，子女們紛紛購買各式顧眼睛的保健食品，希望能彌補平時無法就近照顧的缺憾。

所幸莊阿嬤平時密切與醫師配合用藥，日前回診時拿出近期收到的各式護眼保健食品，想要跟醫師確認每日服用劑量，一聽醫師解說後，才恍然：「原來吃太多ㄟ害！」

過年期間不少民眾總會購買保健食品孝敬家中長輩，希望能藉此守護長輩們的健康，所以往往出現「大兒子買A廠牌，小兒子買B廠牌」，導致營養重複狀況，加上長輩們不想浪費兒孫的孝心，總是吞入所有保健食品，此時若有定期服用慢性疾病藥物，在醫師不知情的狀況下，往往因藥物交互作用，而弄巧成拙。

尤其「老年性黃斑部病變」是與年紀退化有關的疾病，常因糖尿病、高血壓等慢性病所引起，可分為乾性與濕性，乾性老年性黃斑部病變為感光細胞逐漸退化、無血管增生，濕性老年性黃斑部病變常因黃斑部不正常的增生血管導致出血、水腫，進而影響視力，嚴重者恐有失明的風險，故需定期回診檢查，並配合用藥，才能改善並穩定視力。

成分重複服用過量反傷身

目前市面上保健食品多標榜「顧眼護身體」，雖然品牌不同，但成份大同小異，內容物多含魚油、銀杏、阿斯匹靈、紅麴、納豆、當歸、銀耳等，皆具通血路之效。所以有慢性疾病的長者，在配合醫師用藥的同時，若認為服用各式保健食品可獲加乘效果，恐因成份重複服用過量，對健康造成害處。

建議長者平時透過天然食物獲取所需的營養，以眼睛健康來說，可多食用各種深綠色蔬菜、南瓜、胡蘿蔔、魚類等獲得葉黃素、玉米黃素，或魚油；若因偏食營養素不足，才考慮輔以保健食品，但使用前，務必與醫師諮詢，瞭解可能的藥物交互作用，才能有效吃出健康。

（作者為亞洲大學附屬醫院眼科醫學中心副主任）

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