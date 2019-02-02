造勢晚會音量太high 噪音性耳膜血腫上身

2019-02-02

文／陳建志

一名50歲男性參與某選舉候選人之造勢晚會時，左耳突然聽見「啪」一聲，感到劇痛。等到晚會結束後，該耳在聽聲音時，總覺得好像隔著一層膜。

隔日早上起床後，開始覺得左耳聽力變差了，特別是在安靜的環境中，還會持續聽見「嗡嗡嗡」的聲音。

起初以為是耳垢堵塞，在點了一段時間的耳藥水後，症狀依然持續。

就醫時，聽力檢查正常，耳道也無異常發現，但我在他左側耳膜前方，發現了一小片呈現暗紅色的「血塊」。

他其實是罹患了「噪音性耳膜血腫」，大多是單側，起因於連續暴露於音量會忽然變大，又忽然變小的噪音環境中，耳膜隨著聲音傳入而震動，沒有休息喘息的機會，接著，耳膜上的微血管開始擴張充血，呈現紅腫。

待血塊被吸收後即自癒

一旦有微血管受不了過度的突然震動，發生破裂後，就會在耳膜上留下一片瘀血。當瘀血還未凝固，頂多在聽聲音時會覺得悶悶的，但隨著瘀血逐漸凝固，就會干擾到正常耳膜的震動，特別是當患者睡一覺起床後，瘀血經過一夜的沉澱，已經變成「堅硬」的血塊，就會使該處耳膜變得硬邦邦。

雖然不會造成明顯的聽力障礙，但在聽聲音時，會覺得怪怪的，跟健側耳所聽見的不同。

此病並無特殊的治療方式，只能等待血塊逐漸被耳膜吸收乾淨後，就會自然痊癒，連耳鳴、耳悶也都會消失，但需大約一個月。在這過程中，患者仍需持續避免噪音，以免引起新的出血。

另外，突然的血壓升高，也會造成耳膜上的血管破裂，故有高血壓者宜控制血壓。

固然噪音性耳膜血腫只是暫時的，但若噪音已經引發耳蝸水腫，傷及聽毛細胞時，就有可能會造成永久性的耳鳴與聽障，甚至引發腦鳴，因此日常生活中，仍需避免噪音；若需暴露於噪音環境時，需戴隔音耳塞。

倘若耳鳴持續未減時，宜正確就醫。

（作者為元景耳鼻喉科神經科診所醫師）

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