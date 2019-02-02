過年牙痛別慌張 紅色警戒才須急診

2019-02-02

記者楊金城／台南報導

年假長達9天，遇到牙痛，該怎麼辦？醫師提醒，如果是兒童乳牙掉落、輕微牙痛等不需要急診處理，但如果是口腔顏面腫脹、發燒等可能造成急性全身感染風險時，就要盡早急診評估。

台南遠東牙醫集團總院長林孟儒說，如果牙齒出狀況，不要太緊張，多數狀況都還可以緩一緩，撐過年假。牙科傷病程度可分為「紅色警戒、黃色觀察、綠色忍耐」，黃色等級以下的狀況可以稍微忍耐，等到牙科診所大年初五以後恢復門診時再求診處置，避免民眾跑醫院掛急診被退貨的可能性，也教育民眾愛惜急診醫護資源，讓真正需要急診的民眾獲得就醫。

牙科傷病程度 紅黃綠3等級

林孟儒指出，屬於紅色警戒，應盡快急診的情形：1.牙齒受傷無法止血，多數情況下，以紗布壓住出血部位，緊咬住20-30分鐘，出血就會停止，但如果持續出血，需急診就醫；2.口腔顏面腫脹、發燒，原因有阻生齒發炎、嚴重牙髓炎及牙周膜感染，可能有口腔顏面感染導致急性全身感染的風險，建議盡早急診評估；3.恆齒撞傷脫落，脫落牙齒可浸泡在牛奶或生理食鹽水中，把握黃金治療的30-60分鐘內進行原牙齒再植手術。

屬於黃色觀察的情形包括：1.兒童乳牙撞擊脫落；2.牙髓炎、膿包、牙齦腫；3.牙齒局部斷裂；4.口腔顏面輕微腫脹。

綠色忍耐不需急診的有：1.兒童乳牙自行脫落；2.假牙贗復物脫落、損裂；3.輕度牙痛；4.牙齒局部咬裂、斷掉。

林孟儒建議民眾，年前先看診健檢，有問題先處理，維持勤勞的口腔清潔，享受美食不要硬碰硬，作息正常，維持良好免疫力，遊玩小心意外，才能顧好牙齒過好年。

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