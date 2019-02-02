浮潛遭珊瑚刮傷 恐釀蜂窩性組織炎

2019-02-02

文／蔡逸姍

日前一名年約20歲的男大生，到海邊參加浮潛活動時，因海水水流推擠，背部不慎被鈣化的珊瑚刮傷。背部出現多道十餘公分的刮傷，表皮破損，合併有發炎紅腫的現象。病患覺得又痛又癢，所以到皮膚科診所就診。經醫師檢視發現，傷口已有早期細菌感染的跡象，如果不及時就醫，有可能發展為蜂窩性組織炎、傷口潰爛。

其實許多人都喜歡欣賞或親近美麗的各種海洋生物，但其實保護措施不可少，對於海中生物（珊瑚、海葵、水母、魚類等）也必須尊重，盡量不要去觸摸牠們，例如珊瑚。

若發炎紅腫應速就醫

珊瑚其實是刺絲胞動物門的珊瑚蟲綱，微小的珊瑚蟲會分泌碳酸鈣，形成堅硬的外骨骼。如果不慎被這些堅硬不規則的碳酸鈣外骨骼刮到，都會出現多道不規則擦傷。民眾如果伸手去觸摸這些活著的珊瑚蟲，珊瑚蟲會發射毒刺，對皮膚是不小的刺激，可能造成過敏性皮膚炎，皮膚紅癢、刺痛。有時傷口癒合後，還會留下難看的灰黑色色素沉澱，時間甚至可長達一年之久。

水上活動務必裝備齊全

如果民眾想要參加這類水中觀光活動時，保護措施不可少。除了全身連身保護性衣著及手套，正確的配備也是必需的，並遵從有經驗的教練指示。如果不慎受傷，可以用大量清水或是生理食鹽水沖洗傷口，塗抹抗生素藥膏。如果有發燒、畏寒等現象，也要儘速就醫治療。

家中如果有糖尿病、免疫功能缺失，肝硬化或是末梢血液循環不良的患者，就盡量避免海洋活動。尤其海洋中的海洋弧菌毒性相當大，一旦不小心感染，可能有性命危險。若被有些毒性大的水母（例如僧帽水母）或某些魟魚刺傷，甚至有可能瞬間死亡，不可不慎。

最後提醒急救措施要正確，這些傷口千萬不要拿尿液或酒精清潔，不但沒有幫助，可能還會使傷口變得更嚴重，雪上加霜。

（作者為京硯皮膚科診所院長）

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