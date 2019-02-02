表姊死於胰臟癌 他研究3抑癌蛋白

2019-02-02

〔記者林曉雲／台北報導〕台灣國際科學展覽會昨天舉行頒獎典禮，台中一中高三學生陳柏融，因表姊胰臟癌去世，萌生研究抑制胰臟癌細胞的想法，發現三種蛋白是可調控癌細胞生長的重要因子，拿到最高榮譽青少年科學獎，開心到蹦蹦跳。

今年科教館選出廿二件作品、廿八位我國學生，代表台灣參加美國ＩＳＥＦ等七項國際科學展覽競賽活動。

三位青少年科學獎得主是台中一中高三學生陳柏融、台北市私立復興實驗高中三年級學生勞志毅及美國史丹佛大學華裔大一學生溫頌，他們各以抑制胰臟癌細胞研究、新型熱電材料研發及以人工類神經網路研究加州野火，獲得評審團的青睞。

陳柏融就讀台中一中數理資優班，拿下醫學與健康學科青少年科學獎。他表示，小時候和他很親近的表姊因胰臟癌去世，查詢相關資料文獻時，得知通常罹患胰臟癌被發現時已接近末期，難以治療，他研究後發現三種蛋白是可調控癌細胞生長的重要因子，可穩定蛋白表現，且可調控代謝抑制癌細胞成長。

勞志毅奪得物理與天文學科青少年科學獎。他表示，因為家裡汽車座位放有竹席墊，原本是研究竹席為什麼會涼？後來發現市面上缺乏耐久且效率高的熱電材料，他突發奇想以野生孟宗竹為材料，把奈米銦顆粒放在孟宗竹中，測量其熱導率與熱擴散度，增加十％熱電效率。

美國史丹佛大學華裔學生溫頌獲得國外青少年科學獎，目前就讀資訊科學領域，他利用野火衛星影像，以人工類神經網絡方法，製作研究加州野火模型，此模型有別於以往線性回歸的分析方法，成功發現海拔、蒸散率等重要指標與火災發生的關聯性。

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