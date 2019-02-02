花博門票收入25億 胡志強簽的

2019-02-02

〔記者黃鐘山、許國楨／台中報導〕授權台中市政府舉辦花博的國際園藝生產者協會（ＡＩＰＨ），日前發文要求中市府履行「預估門票收入」合約，支付第一期權利金約一千二百五十萬元，但中市府欲以「實際門票收入」支付。市長盧秀燕昨說，未收到ＡＩＰＨ要求款項來函，但已依合約匯出第一筆款項二百五十萬元。兩方各說各話，爭議恐難善了。

台中市長盧秀燕上任後宣示，台中市民、全球十二歲以下兒童無限次免費入園，造成門票收入銳減。ＡＩＰＨ一月廿九日發文要求市府，二月二日前針對「免收門票」新政策提出說明，並履行合約要求，支付「原預估廿五億門票」收入百分之一的一半金額，約台幣一千二百五十萬元，否則不排除終止台中花博授權。

前中市府官員透露，該「預估門票收入」廿五億元是「前市長胡志強跟ＡＩＰＨ的協商數字」。盧市府新聞局長吳皇昇則說，依契約第一期權利金是開幕第一個月「實際門票收入」百分之一的一半，約台幣三百多萬元，並指責前市府團隊「沒付錢」、「沒做好交接」。

前市長林佳龍時代的新聞局長卓冠廷則在臉書踢爆，去年十二月三日前後，相關付款公文，前副市長張光瑤批示「新市府團隊政策尚未確定，此款項由新市府團隊執行」，盧團隊副市長令狐榮達也承諾，今年一月初匯款並和ＡＩＰＨ協商相關爭議，盧秀燕明顯知情。卓冠廷說，政治語言無法解決花博危機，盼盧誠懇面對，免得台灣和台中的國際形象都受影響。

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