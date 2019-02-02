擦屁股奧客列關懷名單 長榮擬拒載

2019-02-02

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年一月十九日一名行動不便的外籍男性，搭乘長榮航空北美—台北航班時，因體型過胖要求空服員幫忙擦屁股，造成空服員身心受創。長榮航空發言人柯金成昨天表示，已將該名旅客列入關懷名單，回程航班要搭機都會要求有陪同者，否則拒載。

將要求有陪同者

該事件發生後，桃園市空服員職業工會多次召開記者會，指該名旅客搭乘長榮航班多次有脫序行為、去年五月更直接便溺在座位上、事情發生後組員欲心理輔導、申請公傷假及留停時，長榮只追問媒體使用旅客照片來源、未曾關心組員等。

柯金成表示，該旅客過去二十次搭乘皆無脫序行為，去年五月搭機時，要求空服員幫忙如廁遭拒後，轉向其他旅客尋求協助並順利解決，無在座位上便溺，全機旅客忍受十幾小時惡臭。

柯金成表示，空服本部主管獲悉此事後，當晚立即聯繫郭姓同仁表達關心；後來因媒體上出現旅客坐在空服員座位照片，由於旅客坐在空服員座位有違反飛航法規之虞，因此釐清現場狀況。公傷假須依勞保局規定才能核放，長榮航空第一時間已讓當事人請假休息，相關證明可後補。

是否將該旅客列入拒載名單，長榮航空法保室副總經理許惠森表示，美國交通部DOT PART 三八二法案—身障反歧視相關條款，有規定航空公司不得因旅客無法自理而拒載。但因有兩位空服員已對該旅客提出告訴，除非有依法不得不載運情況，否則會拒載該旅客；即便不得拒載，長榮也會做好相關準備，不會再讓組員或其他旅客受到騷擾或委屈。

空服本部副總經理陸玉娟表示，依照空服員服務手冊記載，空服員不須提供餐飲餵食、廁所內如廁、座位上便溺服務、醫療服務。

外傳該外籍旅客擬五月再搭乘長榮航空航班，柯金成表示，個資洩漏對公司聲譽會有很大影響，已有許多旅客打電話至長榮抗議，長榮航空已向航警局報案。

長榮航空空服員協助旅客如廁爭議

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