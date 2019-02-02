談判破裂 華航機師重啟罷工

2019-02-02

〔記者鄭瑋奇、魏瑾筠／台北報導〕桃園市機師職業工會昨日下午召集臨時會員代表大會，無異議通過決議，正式重啟罷工行動，不排除春節罷工。

機師工會理事長李信燕表示，工會去年合法取得的罷工權仍存在，重啟罷工主因為華航原承諾勞動條件變更會與工會協商，但最近幾個月，薪資減損、給付變更都未跟工會協商，在桃園市長鄭文燦面前承諾的事也沒做到，不願調整疲勞航班，勞資協商已走到死胡同，所以不排除春節罷工。

桃園市勞動局表示，經過九次協商會議，部分爭議事項雙方已經達成共識，但在「飛安獎金」、「勤務實際辛勞度差異加給」及「疲勞航班派遣改善」等三項議題，二月廿一日將開會協商，呼籲雙方理性溝通並尋求共識。

華航表示，雙方協商不到半年，機師工會就片面發動意向調查，以莫須有的「協商中片面毀約」指控華航，希望機師工會重視顧客權益，以公司長遠發展為重，給予雙方談判空間。

華航強調，協商期間已對飛安獎金達成共識，未來每年公司將增加約一億兩千萬元人事支出；至於「明定酒測驗血辦法與懲處規定」、「外籍機師招募」、「建立責任制度」等訴求，及十一項勞資協商議題，公司正進行檢視並會有所調整；辛勞加給部分，現行作法符合ICAO規定，且公司也表態願意針對過勞航班逐一檢視。

消基會董事長雷立芬表示，希望機師考量消費者權益，不要在最繁忙的春節期間罷工，把消費者好不容易訂好的過年行程及出遊興致全都破壞，呼籲華航再跟勞方協商、勞動部介入協助。

對於罷工可能招致社會不諒解，李信燕說，預期會遭輿論批判，被逼到無路可退才做這動作，若春節期間罷工，會「事先告知」。

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