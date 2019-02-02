春節出國潮首日 桃機15萬旅客流暢不卡關

2019-02-02

防豬瘟 16部X光機上線 手提行李100%檢查

〔記者朱沛雄、鄭瑋奇／桃園機場報導〕春節九天連續假期開始，桃園機場昨天湧現出國人潮，全日入出境旅運量接近十五萬人次，為防堵非洲豬瘟，今採疫區與非疫區分流，新加裝的十六部Ｘ光機，今起全面執行中港澳旅客手提行李Ｘ光機百分之百檢查。

疫區與非疫區今起分流

昨天桃園機場入出境旅客達到十四萬九千多人次，其中入境約七萬零五百人次、出境七萬三千多人次及轉機約六千人次。航警局增加保全引導旅客動線，出境尖峰時間安檢線全開，大大縮短旅客排隊安檢時間。目前全面人工檢查平均通關增加時間約七分鐘，採用Ｘ光機後檢查速度加快。

國道方面，高公局表示，今日有五個重點壅塞路段，行車時間會是平常的三倍，提醒民眾避開。今日重點壅塞路段包含上午十點至十二點，國一楊梅—新竹系統、彰化系統—埔鹽系統、國三三鶯—關西、國五南港系統—坪林，及下午兩點至四點國三烏日—霧峰等五路段，建議南下民眾盡量於下午時段出發。

交通部長林佳龍昨日赴台北車站、台北轉運站、松山機場等地視察疏運情形。林佳龍表示，台鐵今年春節比去年加開五百三十一班次，呼籲國人盡量搭乘軌道運輸，減少國道堵塞情況。

林佳龍表示，雖然春節假期放寬勞動工時為十休一，但感謝所有客運業者排班都朝七休一來努力。

林佳龍最後到松山機場，民航局長林國顯簡報時指出，目前規劃一月三十一日至二月十一日春節航空疏運期，國內線總計將飛航三千五百八十四班次，提供二十八萬六千三百二十四個座位。

對離島民眾要求航空公司加開航班或放大機型便於返鄉，林國顯表示，若旅客數量多， 將會視情況啟動海空聯運，協調航港局加開船班，還有協調國防部派遣軍用運輸機疏運旅客。

昨晚是連假前一日，但未像其他連假，下班時間就出現首波返鄉車潮，高公局表示，僅國道一號北上台北—圓山、國十西向鼎金系統—左營端有車多情況但未壅塞，其他路段大致順暢。

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