健保再砍逾7千項藥價 一年可減少近60億元藥費

2019-02-02

〔記者林惠琴／台北報導〕為縮小藥價差，衛福部健保署定期進行藥價市調，依交易情形逐年調整藥價，昨宣布四月起調整七五三六項藥品價格，其中，七四七○項調降、六十六項調升，平均調幅約三．五％，估計一年可減少藥費支出五十八．三億元，但藥界擔心恐造成醫療院所換藥，對民眾並不公平。

藥界擔心釀換藥潮

健保署醫審及藥材組科長連恆榮說明，目前健保藥品支出一年約一千七百多億元，為縮小藥價差、降低健保給付藥品支出，從二○一三年起實施「藥費支出目標制」，將超出藥費支出目標值的額度做為藥價調整額度，再依藥價市調結果決定要調整的品項與價格。

根據健保署資料，以常用處方藥品來說，此次將抗凝血劑「保栓通」從三十八．五元降至三十六．一元，降血脂的「冠脂妥」從十八．五元降至十六．八元，降血壓的「脈優」從五元降至四．五七元，糖尿病用藥「糖漸平」從十八．九元降至十八．二元。

整體來說，以治療免疫疾病的「易來力凍晶注射劑」砍價七六五八元、降至四十二萬○三六三元，調降金額最多；氣喘用藥「撲咳喘都保定量粉狀吸入劑」降幅達兩成、降至一四三元，調降幅度最大。

健保調整藥價，看似僅影響對醫療院所的給付價格，但中華民國藥師公會全聯會理事長古博仁指出，醫療院所有可能會改成藥價差較大的藥品，進而發生換藥潮，藥品品質可能與價格連動，應進行相關改革。

不過，健保署去年與食藥署聯手建立用藥品質防護機制，若民眾發現換不同廠牌藥品後，同成分、同劑型、同劑量卻有療效不等情形，可藉由醫師反映通報，將進一步評估與追蹤藥品療效。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/