搶命 18歲孝女休學捐肝救父

2019-02-02

捐6成肝 2年來父女恢復良好

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣竹北市民張貴添兩年前肝臟嚴重硬化，當時十八歲的女兒張芝庭休學捐肝救父，手術醒來第一句話是關心爸爸情況，孝行感動鄰里。父女倆的身體恢復良好，家人歷經考驗更珍惜相處時光。

手術醒來第一句話 就是關心爸爸情況

獲得重生的張貴添緊緊擁抱女兒說，女兒才四十五公斤、身材瘦小，卻承受劇烈疼痛捐了六成肝給他，腹部留下十五公分長的刀疤，手術至今快兩年，他定期回診追蹤並在上月取出支架，這一切都要感謝寶貝女兒！

現年四十六歲的新竹縣政府文化局技工張貴添，二○一六年十二月底突然連續高燒、嚴重腹瀉，送醫驗出敗血症，檢查確診肝臟嚴重硬化，住進加護病房。張芝庭聽到醫生和母親對話，提到父親「唯一存活的機會就是接受肝臟移植手術─大體移植或是活體捐贈」。

眼看爸爸的身體惡化，身為長女的張芝庭自告奮勇，「沒什麼好等的！我願意當捐贈者。」

剛開始，張貴添心疼女兒，不接受捐肝，周邊親友不斷遊說才同意，張芝庭辭掉打工並向學校申請休學。張芝庭說：「雖然我不是很優秀，偶爾還會和父母頂嘴，成績也不是特別好，但是至少我有機會幫爸爸讓病情好轉，讓我有更多的時間能好好地孝順他」。

張妻李昱瑾說，二○一七年五月廿三日執行手術，女兒醒來後第一句話就是詢問爸爸的手術狀況，並忍痛到加護病房探視，爸爸當場紅了眼眶，醫護人員和其他患者也好感動，頻頻稱讚女兒好孝順。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/