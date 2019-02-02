連體嬰分割術 台大40年完成7對

2019-02-02

〔記者林惠琴／台北報導〕忠仁、忠義於一九七九年在台大醫院進行分割手術，創下亞洲首例連體嬰成功分割、全球首例三肢坐骨連體男嬰兩人均存活紀錄，當時醫療團隊曾評估成功率約五十％，困難程度可見一斑。至今台大醫院已為七對連體嬰分割，醫師指出，即使到現在，相關手術難度仍未減，可想像四十年前的成功是多大的醫療突破。

忠仁、忠義屬「坐骨連體嬰」，上半身分開，有各自獨立的頭部、胸部、雙手，以及心、肺、肝臟，但下半身共用一個肚臍、骨盤與三隻腳等，三歲時在台大醫院進行分割手術。

難度高 術前3個月為肚子打氣

分割難度甚高，包含醫療團隊在術前三個月，開始為他們的肚子打氣，確保在分割後，能夠有足夠的皮膚包覆、縫合肚子，但打氣太少會吸收掉、太多又可能影響呼吸，不容易拿捏；手術過程中，要分割共用的體內組織、處理盤根錯節的輸尿管等部位、製作人工肛門等，還要注意輸血速度，太慢可能休克、太快心臟負荷不了；術後更需要持續小心照護。

當年由前台大醫院院長陳維昭擔任主治醫師、醫療小組召集人，他曾提到，台大一度拒絕開刀，主要擔心手術失敗，也害怕兩兄弟活下來無法自立生活，十分掙扎。

參與手術的台大醫學院特聘教授賴鴻緒指出，連體嬰發生率約五十萬至八十萬分之一，台大醫院至今，包含忠仁、忠義在內，累計共為七對連體嬰做過分割手術，其中有三對是坐骨連體嬰，記得有一對整體狀況與忠仁、忠義相似，如今也已長大成人，順利大學畢業。

賴鴻緒強調，全球有七對以上連體嬰分割手術紀錄的醫療院所很少，台大醫院是其中一家，就算今日，儘管麻醉與相關醫療技術進步，但也尚無機器人手臂等工具可應用在這方面，分割體內組織的手術方式仍差不多，難度還是很高。

台大退休教授李伯皇當時還是住院醫師，他提到，看著老師們事前演練鉅細靡遺，各種應對方案、沙盤推演，每個步驟都不能出錯，才能成功，自己深感震撼。

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