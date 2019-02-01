歲末年終 「藥」如何大掃除？

2019-02-01

文／邱鈺淳

歲末年終，家家戶戶大掃除之餘，別忘了順便整理一下因為各種大病小痛累積下來的藥物，以免新的一年吃出問題！

在檢視家中藥物的過程中，不少民眾常會遇到以下情形而感到困惑，在此提供解答。

◎藥品可以保存多久？

常有人問：「這個維他命年初才買的，怎麼會過期？」其實，藥品的保存期限開始於製造日，而非購買日；而且產品上標示的保存期限，是指「未開封」狀態下的期限，一旦開封接觸環境後，藥品的保存期限就會縮短。

以眼藥水為例，為確保無菌，開封後1個月就應丟棄；一般液劑、懸浮劑，例如感冒糖漿、胃乳等，開封後1至4週未用完，也應該丟棄；藥膏則是室溫儲存於陰涼處，開封後建議在6個月內使用完畢。

◎藥品未過期，但外觀有些改變，還能用嗎？

藥品上市前都會進行安定性測試，擬定保存期限和適當的儲存方式。若儲存不當，便可能縮短保存期限，甚至使藥品變質，使用反而傷身，所以當藥品外觀改變時，就不該再使用。

另外提醒大家，務必依照包裝上的指示來儲存藥品，且儘量讓藥品以原包裝保存，例如錫箔排裝包裝，最好使用前再拆封，才能維持藥品的安定。

◎整理出來的藥品該怎麼處理？

民眾常拿著大包小包的藥品來醫院，要求協助處理。其實，按照聯合國規範，超過高溫850度的焚化爐就能焚化藥品，將藥物有效成分分解，之後經過掩埋，對環境污染程度很小。所以，除了管制類藥品、荷爾蒙製劑、化療與免疫抑制劑、抗生素、針劑、針具、針頭等5大類藥品，建議拿回原醫療院所，或交由縣市政府指定藥局，依「醫療廢棄物」處理外，大部分藥品都可依照一般家庭垃圾處理。

不過，瓶裝藥水絕對不可直接倒入馬桶、水槽，因為污水處理無法將藥物成分完全清除，後續可能污染河川、土壤。

正確的處理方法為，將藥水倒入袋子，將藥瓶用清水沖一下，清洗的水也一併倒入袋內，並放入擦手紙、茶葉渣等吸附藥水，然後再當成一般垃圾處理，藥瓶則可做資源回收，減少環境污染。

（作者為永和耕莘醫院藥劑科藥師）

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