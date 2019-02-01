3歲童喊肚子痛 驚見卵巢畸胎瘤

2019-02-01

記者陳建志／台中報導

一名3歲女童去年底因感冒、肚子不舒服至診所看病，醫師細心觸診後發現，腹部有硬塊，轉診到醫學中心，檢查後發現，罹患卵巢畸胎瘤併扭轉所致，因家長希望保留女童的卵巢，醫療團隊改以單孔腹腔鏡手術，順利切除腫瘤並保留卵巢，且術後幾乎看不出痕跡，讓家長非常感謝。

亞大醫院婦科主任陳泰昌指出，該名患者年紀小，檢查後發現，卵巢不到1公分大，但右側卵巢卻有一個5公分大小的畸胎瘤，幾乎佔滿整個腹腔，若以傳統方式，需進行開腹手術，不但會留下8公分傷口，還需摘除卵巢，影響未來生育功能。

單孔腹腔鏡手術切除 保住卵巢

陳泰昌表示，評估後，該女童可透過單孔腹腔鏡手術治療，僅在肚臍中開一個約1.5公分的洞，順利切除畸胎瘤並保存卵巢，且未破壞周圍組織，此方式不但疼痛感更輕微，住院時間也縮短。

陳泰昌指出，一般常見的卵巢良性囊腫包括畸胎瘤、功能性囊腫和巧克力囊腫，其中卵巢畸胎瘤多屬良性，僅1%為惡性，好發年齡約10歲至30歲，「發生在3歲女童身上實屬罕見」。

卵巢畸胎瘤初期症狀不明顯，該名患者是因觸診時發現腹部有硬塊才發現，若已出現腹脹、下腹痛、嘔吐等，代表出現急性破裂或扭轉，必須立刻開刀治療，才能保全卵巢或性命。

陳泰昌提醒，卵巢畸胎瘤無法預防，通常是透過例行性檢查，或出現症狀才發現，建議父母對於小女孩，可透過觸摸腹部是否有硬塊，或是否因腹痛哭鬧，而就醫檢查；至於成年女性若經常腹痛，平時應接受超音波檢查，才能把握黃金治療期。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/