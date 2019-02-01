過年急診人擠人 自我保健很重要

2019-02-01

文／徐克強

農曆春節假期即將來臨，近年來過年時流感大爆發經常發生，病人及家屬塞爆急診室時有所聞。尤其是今年年前國內流感疫情再度增溫，甚至發生醫院內群聚感染的可怕事件！

這次春節假期較長，南北往來民眾眾多，且有出國、回國空運人潮。不少民眾因診所未開，只好轉向中、大型醫院急診就醫，由於就醫的病人及家屬太多，將急診室塞滿，不只可能造成嚴重病人滯留及看診延誤，更可能造成交叉感染風險；但嚴重的病人，還是希望能儘早就醫，以下提供曾經發生過的急診案例給大家參考。

◎案例1：老父為了子女回台過年太累，心肌梗塞送醫做導管

有一對夫妻獨自在台灣，子女都在國外，夫妻兩個不太仰賴小孩，也很習慣兩人生活。結果因為媽媽過世，剩爸爸一個人在台灣，所以那年子女就決定回台灣陪爸爸過年。

沒想到過年期間，爸爸出現胸悶、喘、冒冷汗的狀況，緊急送醫，竟然是心肌梗塞，一照完心電圖，就趕緊送去做導管，幸好救回一命。

詳細再問，原來在過年前1-2個月，老父就有胸悶、喘的狀況，爸爸因為小孩要回來過年很開心，所以一直在整理房間，像這種過年的壓力、壓力指數比平常大非常多，很容易造成身體健康的變化。

◎案例2：十幾歲國中生，嬉笑掛急診，因為屁股溝被沖天炮燙傷

過年時在急診值班，遇到一群國中生，來的時候還很開心，不像是來掛急診的。結果一看，有一個人屁股被燙傷，所以來掛急診，一問之下才知道，原來是過年放鞭炮，玩到太無聊，就想到把鞭炮插在屁股溝放的這個玩法，誰知道一點火，屁股就被燒傷了！

◎案例3：10個月大小朋友，廚房玩耍摔進盆子裡，最後不治

曾有一年過年前值班，救護車送來一個10個月大的小朋友，是到院前死亡，隨即一群家長衝進來，看來也不像是家暴，大家都很關心，也沒有奇怪的外傷。

原來是大家族的過年工作很多又很忙，而且婆媽們的習慣是用一個大水盆洗菜，有一個姑姑在洗菜的時候，小朋友在旁邊玩耍，小朋友摔倒，就跌進盆子裡，大人發現趕緊抱起來送急診，也來不及了。

年節假期是個與家人團圓充滿歡樂氣氛的日子，與許久未見面的親朋好友們相互拜訪、互道新年快樂增加了群聚在一起的機會，期盼人人都能保持健康的身體狀態，提升假期間自我保健及預防意外事件發生格外重要！

（作者為臺安醫院急診醫學科主任）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/