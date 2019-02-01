戶政所一通電話 失散28年母子喜相逢

2019-02-01

〔記者林欣漢／新北報導〕新北市二十八歲男子劉士忠出生後就被送養，從未見過親生父母，因兵役問題申請戶籍謄本，才發現自己是養子，他向瑞芳戶政事務所求助，盼能與原生父母團聚，戶政人員積極找到生母連絡電話，且劉母當天剛好返回老家，一通電話讓失散二十八年的母子，在農曆年前歡喜重逢，兩人緊緊抱在一起，場面令人動容。

20歲「查戶口」 才知是養子

劉士忠說，從小到大備受呵護寵愛，從來沒有想過自己是養子，二十歲因兵役問題申請戶籍謄本，才發現這個秘密，他坦言當時心裡有很多疑問，覺得是不是自己哪裡有缺陷，被生父、生母討厭，才會被遺棄。

劉士忠說，發現身世後，曾嘗試迂迴地詢問養父母，但他們不願多談，近年養父母相繼過世，臨終前透露生母相關資訊，於是他到瑞芳戶政事務所詢問想碰碰運氣。

劉士忠在瑞芳戶所申請出生時的戶籍謄本，發現生母的老家在雙溪，除留下連絡方式，也嘗試到雙溪尋母，戶所戶籍員林芳瑜趕緊調閱戶籍資料，一通電話順利連絡到劉士忠的舅舅。

令人喜出望外的是，已不住在雙溪的劉士忠生母，當天剛好返回老家，日前兩人見面吃團圓飯，劉士忠見到生母，禁不住內心的激動，眼眶泛起淚光，緊緊抱著母親，開心叫著：「媽媽，終於見到妳了！」

劉士忠說，很高興能在農曆年前與生母重逢，這二十多年都沒有在她身邊，以後要多陪母親，彌補這些年的空白。劉母也不斷向戶所人員致謝，開心地說：「我找到兒子了！真的好好！是我的兒子！」

劉母表示，當年家裡環境不好，劉士忠是她第三個孩子，丈夫逼她把孩子送養，經人介紹找到養父母，看兩人是真心喜歡兒子，才答應把孩子送養，一開始還會偷偷去看兒子，但是後來他們搬家，就此失去音訊，沒想到孩子自己來找她，真的非常感動。

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