國保10年補繳大限 延到3月底

2019-02-01

〔記者吳亮儀／台北報導〕國民年金保險補繳的「十年大限」原本昨天截止，衛福部昨天宣布，因適逢農曆春節，且各地排隊申請補繳單的民眾太多，因此將補繳期限延後到三月卅一日。

超過期限 不能再補繳

衛福部長陳時中說，希望透過延後繳費，讓所有年滿六十五歲的被保險對象都能依最有利的「Ａ式」、也就是每個月領取四八一六元老人年金，身心障礙者也能享有四八七二元的基本保障。

衛福部社保司長商東福說，繳費期限原本到昨天止，但各地服務台有很多人申請補繳，例如補繳單不見了，很多人就趕忙過來申請補繳文件。若展延到三月底，民眾在過年期間就可以安心申請補繳或辦理分期。不過，三月底真的是最後繳費期限，還沒補繳的一定要快點繳費。第一期到期前，根據一月九日的統計，約一○二萬人未繳，但已有三二二萬人繳交。

健保署APP 速查春節看診醫院

春節連續假期來臨，健保醫療院所查詢服務不打烊。健保署表示，民眾可透過手機下載「全民健保行動快易通」APP，能快速搜尋全台特約醫療院所及藥局的服務時段。

目前統計，除夕當天全國醫院開診率約五十八％，初一及初二期間開診率為廿五％到廿九％、初三開診率四十三％、到初四止已有七十七％醫院提供看診。診所於除夕開診率約廿八％，初一至初三約三％到六％，初四已高於廿％。

健保署表示，民眾可上網到健保署全球資訊網（路徑：首頁／一般民眾／網路申辦及查詢／就醫資訊／服務時段查詢）查詢。若是透過手機「全民健保行動快易通」，可使用「地圖查詢」，滑動特定地區查看當地醫療院所；點選「附近院所」，以地圖呈現所在地半徑一到十公里內特約院所、藥局位置。

健保署也有免付費服務專線0800-030598查詢院所資訊。

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