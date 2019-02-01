防肥貓 董座薪水不得逾署長

2019-02-01

財團法人法上路 環署訂監督辦法

〔記者劉力仁／台北報導〕財團法人法將於今天施行，環保署昨發布「環境保護財團法人設立許可及監督辦法」，訂定「防肥貓條款」，明定政府捐助之環保財團法人之董事長、經理人（執行長、總經理、院長及秘書長）薪資不得超過環保署長月薪、約十九萬元，其餘人員薪水不得超過環保署政務副署長薪資、約十七萬元。

目前環保署捐助的三個財團法人︰環境資源研究發展基金會、環境與發展基金會、環境權保障基金會，未來高階主管薪水都有上限。

監督辦法也明定環境保護財團法人設立門檻為現金一千五百萬元 ，若以現金、不動產或有價證券設立，其現金總額之比率應達最低捐助財產總額之八成；財團法人當年度對個別團體、法人或個人獎助或捐贈一定金額，為五十萬元 。

專法實施不溯及既往

環保署綜計處長劉宗勇表示，訂定一千五百萬元的成立門檻，著眼財團法人需有足夠資金周轉，降低營運風險。目前全國有六十多家環保財團法人，有些當年募集幾百萬元就成立了，未來專法實施不溯及既往，現已運作的基金會不受影響。

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