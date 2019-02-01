蘭陽戲劇團預算也砍光／林茂賢︰前景不樂觀 宜蘭文化恐崩盤

2019-02-01

〔記者林敬倫、凌美雪／綜合報導〕宜蘭縣百果樹紅磚屋土地租金被砍，全國第一個公立歌仔戲團蘭陽戲劇團，今年度千萬補助預算也遭議會刪除，引起外界譁然。宜蘭縣籍民俗專家、國立台中教育大學台文系副教授林茂賢在臉書開砲，痛批宜蘭縣府及議會沒理想、沒文化。

痛批縣府及議會沒理想沒文化

對百果樹紅磚屋租金被議會刪除，林茂賢說，由此可看出政黨的素養，他認為文化藝術要經長時間累積，國民黨在宜蘭縣重新掌權後，許多重要文化預算不見了，宜蘭文化前景不樂觀，可能崩盤。「宜蘭縣過去在民進黨執政時標榜文化立縣，但政黨輪替後，長年累積的文化資源正在迅速耗盡。」

陳芳明：政治一時 文化才永久

作家陳芳明表示：「台灣文化或文學似乎必須跟著政黨輪替而輪替。這是台灣政治的悲哀，我想這就是台灣命運的一部分。如果對文化或文學沒有認同感，或有絲毫沒有尊重，這樣的事情還會不斷發生。」陳芳明說，「文化不是輸贏勝敗的問題，而是價值認知的議題。贏了執政，不等於權力可以凌駕文化之上。政治是一時的，文化是永久的。」

向陽：主張刪除者 讓宜蘭蒙羞

作家向陽聞訊更生氣表示：「憤怒又失望。」向陽說，不懂文化的主政者就會帶來不懂文化的決策，結果像是把宜蘭人當二等公民。向陽說：「主張刪除與同意的議員，讓宜蘭蒙羞。」

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