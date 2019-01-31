年假狂打GAME 小心電玩失調症

2019-01-31

記者蔡孟尚／新竹報導

農曆春節即將來臨，醫師提醒家長應注意孩子是否整天抓著手機、平板狂打電玩，小心孩子玩過頭而罹患「電玩失調症」，建議家長最好多安排親子活動，讓孩子遠離3C產品，過一個充實健康的寒假。

讓孩子遠離3C 多安排親子活動

台大醫院竹東分院精神科醫師許瑜真說，世界衛生組織就在去年公布的第11版國際疾病分類編碼中，將「電玩失調症」納入危害精神健康的疾病之一，主要症狀包括：無法掌控玩電玩的時間、電玩的優先程度日漸增加，甚至取代其他日常生活的事情；即使出現負面後果仍無法停止玩電玩；若上述情形會影響到個人、家庭、社會、教育和職業等各方面，且時間持續超過一年，則可能被診斷為「電玩失調症」。

許瑜真說，大腦接收螢幕上高強度、快速、新奇有趣的訊息後，腦中的紋狀體會大量分泌多巴胺，增強自我回饋迴路，進一步形成「成癮」狀態，除了造成視力變差、影響腦部發展及認知發展、容易注意力不集中與影響社交溝通能力外，甚至因耗費大量時間玩電動玩具遊戲，影響其他日常生活安排。

許瑜真也說，並不是所有在打電玩的孩子都會電玩成癮，世界衛生組織也聲明符合電玩失調症診斷的只有一小部分的玩家，當家長注意到孩子長時間玩電玩時，建議一併觀察孩子是否有焦慮、憂鬱、易怒等情緒方面的困擾，或是出現其他不同於以往的行為，必要時可帶至兒童心智科評估。

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